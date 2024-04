Autofahrer nimmt 32-Jährigem in Weißenhorn die Vorfahrt

Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte einen Unfall in Weißenhorn, bei dem sich der andere Fahrer verletzte.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Weißenhorn von der Daimlerstraße in die Ulmer Straße abgebogen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete er dabei die Vorfahrt eines 32-Jährigen, der von der Ulmer Straße in die Daimlerstraße abbiegen wollte.

32-Jähriger verletzte sich bei dem Unfall in Weißenhorn leicht

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 32-Jährige verletzte sich leicht und es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)