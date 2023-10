Autofahrer seit sechs Jahren ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Weißenhorn wollen Polizeibeamte die Papiere eines 37-Jährigen sehen. Doch einen Führerschein hat der Mann nicht.

Eine Verkehrskontrolle der Polizei in Weißenhorn brachte es an den Tag: Ein 37-Jähriger ist seit sechs Jahren ohne Führerschein unterwegs. Die Streife kontrollierte den Autofahrer am Montagnachmittag in der Herzog-Georg-Straße. Dabei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn fest, dass dem 37-Jährigen seine Fahrerlaubnis bereits vor sechs Jahren entzogen worden war. Sowohl gegen den Fahrer als auch den Halter des Fahrzeuges wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)