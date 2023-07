Autofahrer wird bei Unfall in Weißenhorn leicht verletzt

Folgenschwere Unachtsamkeit: In Weißenhorn kommt ein Mann mit seinem Wagen von der Straße ab und fährt gegen eine Laterne. Er muss danach ins Krankenhaus.

Leichte Verletzungen hat 80 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall in Weißenhorn erlitten. Der Mann fuhr dem Polizeibericht zufolge mit seinem Wagen am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Oberhauser Straße stadteinwärts. Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der 80-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto und am Lichtmast entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5500 Euro. (AZ)