Autofahrerin übersieht Radfahrer in Weißenhorn

Eine Autofahrerin missachtete die Vorfahrt eines Pedelecfahrers in Weißenhorn. Der Mann verletzte sich beim Sturz.

In Weißenhorn hat eine Autofahrerin einen Radfahrer angefahren. Laut Polizeibericht fuhr die 72-Jährige am Montag gegen 14.40 Uhr auf der Josef-Kögel-Straße und wollte nach links in die Straße Am Eisenbahnweiher abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Pedelecfahrers. Das Auto berührte das Rad mit der linken Frontseite, woraufhin der 50-Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)