Autofahrerin verursacht Unfall beim Abbiegen in Weißenhorn

Eine Autofahrerin übersieht an der Einmündung Birkenweg/Reichenbacher Straße in Weißenhorn ein anderes Auto. Bei der Kollision entsteht hoher Schaden.

Auf etwa 7000 Euro beläuft sich nach Angaben der Polizeiinspektion Weißenhorn der Sachschaden, der am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Weißenhorn entstanden ist. Ein Autofahrerin bog dem Polizeibericht zufolge mit ihrem Wagen an der Einmündung Birkenweg/Reichenbacher Straße vom Birkenweg kommend in die Reichenbacher Straße ein. Dabei übersah sie ein herannahendes Auto. Die beiden Fahrzeugen stießen im Einmündungsbereich zusammen, verletzt wurde niemand. (AZ)