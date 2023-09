Autos stoßen an Kreisverkehr in Weißenhorn zusammen

In Weißenhorn hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Die Folge: ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Etwa 5000 Euro Schaden sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Weißenhorn entstanden. Laut Polizeibericht fuhr ein 38-Jähriger mittags mit seinem Auto auf der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte. Am Kreisverkehr an der Ulmer Straße, Herzog-Georg-Straße und Richard-Wagner-Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm nachfolgender 46-jähriger Autofahrer erkannte das zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. (AZ)