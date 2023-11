Autoscheibe eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Jemand hat sich in Weißenhorn an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Der Schaden: 1500 Euro.

Jemand hat in Weißenhorn die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Laut Polizei war der weiße Ford am Dienstag zwischen 9.30 und 9.45 Uhr in der Ohmstraße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro. Wer Angaben zu dem oder der bislang Unbekannten machen kann oder Verdächtiges beobachtet hat, kann sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung setzen. (AZ)