Azubi wird bei Betriebsunfall in Weißenhorn schwer verletzt

In einer Firma in Weißenhorn verrutscht bei Reparaturarbeiten ein schweres Teil und fällt auf einen 18-Jährigen. Der Auszubildende muss ins Krankenhaus.

Bei einem Betriebsunfall in Weißenhorn hat sich ein Auszubildender am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 18-Jährige und ein 48 Jahre alter Mitarbeiter waren nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr in einer Firma an der Rudolf-Diesel-Straße damit beschäftigt, eine Presse zu reparieren. Als sie mithilfe eines Deckenkrans ein schweres Maschinenteil herausheben wollten, verrutschte dieses. Das Teil stürzte um und fiel auf den Auszubildenden. Der junge Mann wurde dadurch schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)