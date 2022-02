Bäume an Tennisplatz in Weißenhorn sind umsturzgefährdet

Plus Bäume an der Sportanlage des TS Weißenhorn könnten gefährlich werden. Viel Zeit bleibt den Ehrenamtlichen nicht, um sie zu fällen.

Die Sportanlage des Vereins Tennis Sport (TS) Weißenhorn ist gesäumt von einem stattlichen Baumbestand. Bei routinemäßigen Untersuchungen stellten jedoch Mitarbeiter des Bauhofs fest, dass ein Teil der Bäume abgestorben und umsturzgefährdet ist. Die Vereinsmitglieder hätten sich darum zu kümmern, diese Gefahrenquelle zu beseitigen. Eine Aufgabe, die von den ehrenamtlichen Helfern viel Zeit abverlangen wird. Zeit, die aber nicht gegeben ist: Zum Schutz der brütenden Vögel müssen die Bäume bis Ende Februar gefällt sein.