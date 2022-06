Weißenhorn

Baudenkmal in Weißenhorn soll um einen modernen Neubau erweitert werden

Im Bauausschuss in Weißenhorn ging es um ein Bauvorhaben an der Günzburger Straße.

Plus Ein moderner Neubau mit Flachdach soll im Innenhof des Anwesens an der Günzbuger Straße in Weißenhorn entstehen. Das findet nicht jeder gut.

Von Andreas Brücken

Es ist ein typisches schwäbisches Haus, wie es - den Giebel selbstbewusst zur Günzburger Straße ausgerichtet - am Rande der Weißenhorner Altstadt steht. Die Denkmalbehörde hat das Gebäude sogar unter Schutz gestellt. Umso so größer war die Überraschung für den Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt, dass die Behörde einen modernen Neubau mit Flachdach im Innenhof des Anwesens erlaubte, wie er jüngst in der Sitzung des Bauausschusses einräumte.

