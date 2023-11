Weißenhorn

Bauprogramm für Weißenhorn: Schwimmhalle ist großer Unsicherheitsfaktor

Plus Noch ist unklar, wie umfangreich die Kleinschwimmhalle in Weißenhorn saniert werden muss. Der Bauausschuss legt fest, welche weiteren Projekte im Jahr 2024 Vorrang haben.

Von Jens Noll

Das ohnehin schon umfangreiche Bauprogramm der Stadt Weißenhorn ist um eine unvorhergesehene Maßnahme erweitert worden. Die Kleinschwimmhalle an der Grundschule Süd ist derzeit bekanntlich geschlossen, da im Zuge des Bauunterhalts Risse an den Stützen im Untergeschoss entdeckt worden waren. Um wieder einen Schwimmbetrieb ermöglichen zu können, muss das Gebäude wohl saniert werden. Noch steht allerdings nicht fest, was alles gemacht werden muss und welche Investitionen auf die Stadt zukommen. Die Bauwerksuntersuchungen gehen nach Angaben der Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold weiter. "Wir haben noch kein Ergebnis", sagt sie. Aufgrund der Dringlichkeit wird das Vorhaben jedenfalls Auswirkungen auf die Abläufe anderer Projekte in der Stadt haben.

Erst nach Abschluss der Bauwerksuntersuchungen an der Schwimmhalle kann Graf-Rembold zufolge der Umfang der Maßnahme definiert werden. Sie spricht von einem "großen Unsicherheitsfaktor". Außerdem verweist sie darauf, dass die Stadt mit einer Grundlagenermittlung zur Sanierung der Mittelschule begonnen habe. Auch da stelle sich die Frage: "Was kommt auf uns zu?"

