Bauprojekt Illersenio: Bürgermeister äußert sich positiv über Gespräch

Plus Vertreter der Stadt Weißenhorn und des Landratsamts stimmen sich mit dem Projektträger ab. Ziel ist, nach dem Ärger zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.

Man müsse mit Illersenio sprechen, um die Kuh vom Eis zu holen. Diesen Satz hatte ein Stadtrat gesagt, nachdem öffentlich bekannt geworden war, dass sich der Pflegedienstleister Illersenio bei seinem Bauprojekt in Weißenhorn nicht an die Baugenehmigung gehalten hatte. Inzwischen ist der Ärger über das Unternehmen, das auf der Hasenwiese größer gebaut hat als geplant, etwas verraucht. Die Stadt Weißenhorn, das Landratsamt Neu-Ulm und der Projektträger bemühen sich nun um eine einvernehmliche Lösung.