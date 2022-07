Bei den Neuffen Classics 2022 werden auch alte Traktoren zu sehen sein

Die Rot-Kreuz-Bereitschaft richtet die zehnte Old- und Youngtimer-Schau Neuffen Classics in Weißenhorn aus. Die Turnerwiese wird zur Ausstellungsfläche.

Zahlreiche historische Fahrzeuge werden am Sonntag, 10. Juli, durch die Weißenhorner Innenstadt rollen. Zum mittlerweile zehnten Mal richtet die Weißenhorner Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes die Old- und Youngtimer-Schau Neuffen Classics aus. Auch diese Veranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren, nun wartet sie mit einer Neuerung auf.

Kinder können bei den Neuffen Classics in Weißenhorn mit kleinen Elektro-Autos fahren

Erstmals können in diesem Jahr auch Besitzerinnen und Besitzer von Traktoren aus dem vergangenen Jahrhundert an der Veranstaltung teilnehmen. Die Ausstellung der Fahrzeuge findet in bewährter Weise auf der Turnerwiese im Weißenhorner Stadtpark statt. Die BRK-Bereitschaft freut sich auf viele Interessierte, die ihre automobilen Schätzchen dort präsentieren, sowie zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. "Wir rechnen damit, dass sich der Platz ordentlich füllt", sagt Bereitschaftsleiter Michael Heinreich. Er bittet um eine vorherige Anmeldung der historischen Fahrzeuge sowie deren Besitzerinnen und Besitzer unter der E-Mail-Adresse info@b-r-k.de.

29 Bilder Old- und Youngtimer bei den neunten Neuffen Classics Foto: Roland Furthmair

Das Programm beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Bis 14 Uhr treffen nach und nach die Autos, Motorräder und Traktoren für die Fahrzeugschau ein. Es gibt einen Frühschoppen und Mittagessen. Von 14 bis 14.45 Uhr ist eine Ausfahrt vorgesehen, es werden allerdings auch einige Fahrzeuge auf dem Gelände bleiben. Von 15 bis 16 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten, gegen 16.30 Uhr beginnt die Prämierung mit Pokalverleihung.

Für den Nachwuchs wird bei den Neuffen Classics wieder eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem können sich die jungen Besucherinnen und Besucher selbst im Fahren üben: Sie haben die Möglichkeit, kleine Rot-Kreuz-Elekro-Fahrzeuge über einen Parkour zu steuern. (jsn)