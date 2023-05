Weißenhorn

Bei der Kulturnacht spielt die Musik in Weißenhorn

Zur Weißenhorner Kulturnacht gehört traditionell viel Musik - das hat auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Altstadt gelockt.

Plus Das Großereignis punktet mit vielfältigem Programm und kommt bei den Gästen richtig gut an. Wir haben einen Rundgang durch die Kulturnacht gemacht.

Das kühle Wetter schreckte die Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht in Weißenhorn nicht ab: Sie strömten in Scharen, um das vielfältige Programm zu erleben, das in allen Gassen der Innenstadt geboten war.

"Ihr seid's die Schwaben, von den der Loisl immer erzählt", worauf sich herausstellt, dass diese ja ganz nett seien. Dieses, aus altbairischer Sicht geradezu frenetische Lob wurde dem Publikum im Stadttheater erteilt vom Bruder des Loisl, also des Aloisius, also des bekannten Münchners im Himmel. Andreas Kierndorfer schlüpfte in eine Parade(doppel)rolle mit seiner Darbietung des grantelnden Dienstmannes. Die Lacher im voll besetzten Saal waren sogar im Foyer zu vernehmen.

