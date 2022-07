Bei dieser Stadtführung kann man Weißenhorn singend erleben

Lokal Unterm Lindenbaum, am Unteren Tor oder der Stadtpfarrkirche: Bekannte Lieder, von Sängerinnen und Sängern vorgetragen, illustrieren die Stadtgeschichte.

Seien wir mal ehrlich: Welche Weißenhornerin, welcher Weißenhorner kann behaupten, er kenne den Namensgeber der Kammerlanderstraße. Oder jenen der benachbarten Röslestraße. Nun, manch Anwohner und Musikbegeisterte mit Herz und Seele ausgenommen, stochert der Rest im Nebel der Ahnungslosigkeit. Stadtgeschichtliche Aufklärungsarbeit leistete jetzt der Weißenhorner Liederkranz unter der rührigen Leitung von Paul Silberbaur.