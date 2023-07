Bei Streit unter Jugendlichen geht E-Scooter kaputt

Im Stadtpark von Weißenhorn treffen zwei Jugendliche aufeinander. Dabei fliegen die Fetzen - und ein Roller wird mehrfach auf den Boden geworfen.

Ein Schaden von mehreren Hundert Euro an einem E-Scooter ist am Sonntagabend bei einem Streit zwischen Jugendlichen entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der jugendliche Besitzer damit in einer Parkanlage in der Günzburger Straße aufgehalten. Zwischen ihm und einem anderen, derzeit noch unbekannten Jugendlichen kam es dort zu einer verbalen Auseinandersetzung. Während dieses Streites soll der Unbekannte den E-Scooter des Jugendlichen wiederholt hochgehoben und ihn mehrfach auf den Boden geworfen haben. (AZ)