Weißenhorn

12:00 Uhr

Beim Erzählcafé in Weißenhorn werden die Erinnerungen lebendig

Die Ereignisse rund um das Kriegsende 1945 in Weißenhorn standen im Mittelpunkt des Erzählcafés in Weißenhorn.

Plus Im Café Habis tauschen sich Zeitzeugen über das Leben in der Stadt am Ende des Zweiten Weltkriegs aus. Das Projekt soll künftig noch mehr Menschen einbeziehen.

Von Manuela Rapp

Emilie Schuster kann mit ihren Erinnerungen eine Lücke im Gedächtnis der Stadt schließen. Es habe sich quasi kein Foto im Weißenhorner Archiv erhalten, das die Stadt mit Hakenkreuzbeflaggung zeige, sagt Ulrich Hoffmann, Mitglied des Arbeitskreises „Friedensstadt Weißenhorn“ im nachmittäglichen Erzählcafé. Hat man darauf in der Zeit des Nationalsozialismus etwa verzichtet? Die Zeitzeugin verneint die Frage. „Wenn ein Umzug war, hingen solche Fahnen draußen.“ Die Erinnerungen der 93-Jährigen und anderer können nicht nur helfen, Zeithistorie aus erster Hand zu hören, sondern auch, seine eigene Geschichte anhand persönlicher Erlebnisse einzuordnen. Doch nicht nur darum, hat die Initiative zu der Veranstaltung eingeladen.

Ulrich Hoffmann formuliert die Idee, die hinter dem Angebot steht, so: „Ein langes Leben hat viel gesehen und hat viele Geschichten zu erzählen. Es schafft Raum für das, was die Betroffenen bewegt hat und vielleicht immer noch bewegt.“ So lässt sich auch der Besuch von rund 20 Personen im Café Habis deuten – bei glühender Hitze draußen.

