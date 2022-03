Weißenhorn

16:17 Uhr

Beim Stehlen in Weißenhorn ertappt: Ladendiebin muss 600 Euro zahlen

Eine Frau wollte in Weißenhorn Kleidungsstücke im Wert von fast 60 Euro stehlen. Dafür musste sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen.

Eine Frau hat in Weißenhorn zwei Kleidungsstücke stehlen wollen. Weil sie dabei erwischt wurde, musste sie eine hohe Geldsumme bezahlen. Die 56-Jährige fiel nach Angaben der Polizei in einem großen Verbrauchermarkt auf, weil sie mit zwei Hosen und zwei Oberteilen eine Umkleidekabine betrat. Als sie diese wieder verließ, waren die Oberteile nicht mehr zu sehen. Das Personal beobachtete die Frau danach weiter. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatte, ohne einen Artikel zu kaufen, sprachen Beschäftigte des Marktes sie an. Die beiden Oberteile hatten einen Wert von insgesamt knapp 60 Euro Dabei stellte sich heraus, dass die Frau tatsächlich zwei Oberteile im Wert von insgesamt knapp 57 Euro entwendet hatte. Da die Frau dem Polizeibericht zufolge keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro an, welche die 56-Jährige bezahlen musste. (AZ)

