Weißenhorn

18:00 Uhr

Beim Thema Fahrrad ist in Weißenhorn momentan die Luft raus

Um mehr Abstellplätze für Fahrräder zu schaffen, soll eine Fahrradsammelgarage am Bahnhof in Weißenhorn gebaut werden. Doch das ist schwieriger als gedacht.

Plus Wichtige Vorhaben für den Radverkehr in Weißenhorn kommen nicht voran. Mitglieder des Stadtrats kritisieren das und wollen die Projekte nicht auf Eis legen.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Eine neue Fahrradsammelgarage am Bahnhof und eine Fahrradstraße, welche die Kernstadt von Norden nach Süden durchquert, sind zentrale Projekte für den Radverkehr in Weißenhorn. Sie sollen sicherstellen, dass die Fuggerstadt fahrradfreundliche Kommune bleibt. Doch die Realisierung ist weitaus schwieriger als gedacht. Und die beiden Männer, die sich als Fahrradbeauftragte engagiert für die Belange des Radverkehrs eingesetzt haben, arbeiten inzwischen nicht mehr bei der Stadtverwaltung. Deshalb wollte die Verwaltung dem Stadtrat vorschlagen, die beiden Projekte vorerst nicht weiterzuverfolgen. Doch der Bürgermeister machte dem Gremium am Montagabend einen anderen Vorschlag.

Die Fahrradsammelgarage soll bekanntlich auf einer Fläche am Bahnhof errichtet werden. Der Bauausschuss hatte bereits über einen entsprechenden Bauantrag beraten, auch eine Genehmigung des Landratsamts Neu-Ulm liegt vor. Doch laut Sitzungsvorlage muss aufgrund der gleisnahen Bautätigkeit zunächst eine Abstimmung mit der Bahn erfolgen, außerdem müssen Leistungsverzeichnisse zu den benötigten Gewerken erstellt und ausgeschrieben werden. Die Anlage selbst sei über einen Rahmenvertrag zu erwerben und zu koordinieren, schildert die Verwaltung. Mögliche Fördermittel müssten geprüft und abgerufen werden. Da mehrere Stellen im Fachbereich Planen und Bauen vakant seien und ein Fahrradbeauftragter fehle, schreibt die Verwaltung weiter, könnten diese Arbeiten derzeit nicht geleistet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen