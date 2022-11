Weißenhorn

Beim Winterdienst setzt Weißenhorn neue Prioritäten

Plus Die Stadt Weißenhorn will den Winterdienst wirtschaftlicher und ökologischer gestalten. Zuletzt verbrauchte die Kommune deutlich mehr Streumittel als andere.

Die Menge an sich ist für Laien nicht besonders aussagekräftig, wohl aber der Vergleich mit anderen Kommunen. 1097 Tonnen Streumittel, davon 848 Tonnen Splitt und 245 Tonnen Streusalz, hat der Winterdienst in Weißenhorn und seinen Ortsteilen im Jahr 2021 bezogen. Damit verbraucht die Fuggerstadt nach Angaben von Bauhofleiter Korbinian Simon mehr als doppelt so viel Streumittel wie Vöhringen und Illertissen. Dies will die Stadtverwaltung so nicht hinnehmen und deshalb mit Zustimmung des Stadtrats einen differenzierten Winterdienst praktizieren, wie es die Nachbarstädte bereits tun. Das hat zur Folge, dass die Räum- und Streubezirke neu eingeteilt und priorisiert werden.

