Bereitschaftspraxis in Weißenhorn zieht wieder in die Klinik ein

Von 26. Juni an ist die Anlaufstelle der Kassenärztlichen Vereinigung in neuen Räumen in Weißenhorn zu finden. Diese bieten mehrere Vorteile.

Die Bereitschaftspraxis Weißenhorn der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) ist von Montag, 26. Juni, an wieder in der Stiftungsklinik Weißenhorn zu finden. Der Umzug erfolgt vom aktuellen Standort im Peter-Arnold-Haus, dem ehemaligen Schwesternwohnheim, zurück in die Stiftungsklinik, Günzburger Straße 41. In einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren die Stiftungsklinik Weißenhorn und die KVB über die Vorzüge des künftigen Standorts.

Die Bereitschaftspraxen der KVB sind bayernweit die zentralen Anlaufstellen für Patientinnen und Patienten, wenn diese außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten akut eine ambulante medizinische Versorgung benötigen. Während der Corona-Pandemie wurde die Praxis in das Nebengebäude der Klinik verlegt, um zu verhindern, dass Menschen von außerhalb dort mit Patientinnen und Patienten der Klinik in Kontakt kommen. Inzwischen sind die Vorgaben nicht mehr so strikt. Außerdem stehen jetzt andere Räume in der Stiftungsklinik für die Bereitschaftspraxis zur Verfügung.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist keine notärztliche Versorgung

Nach dem Umzug wird sie laut Pressemitteilung näher bei der Notaufnahme liegen und über moderne und großzügige Behandlungsräume verfügen. Geöffnet ist die Praxis Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 16 bis 21 Uhr. An den Wochenenden und Feiertagen ist die Praxis ganztägig von 9 bis 21 Uhr besetzt. Eine Kooperation mit dem Klinikum ermöglicht darüber hinaus die ambulante Versorgung auch zu Nachtzeiten.

Patientinnen und Patienten können die Bereitschaftspraxis ohne Voranmeldung aufsuchen. Sollte es Personen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, selbst in die Praxis zu kommen, dann übernimmt ein Fahrdienst bei entsprechender medizinischer Notwendigkeit Hausbesuche.

Die aktuellen Öffnungszeiten aller Bereitschaftspraxen in Bayern sind auf der Internetseite www.bereitschaftsdienst-bayern.de zu finden. Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst kostenlos und vorwahlfrei unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116117 erreichbar. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu unterscheiden von der notärztlichen Versorgung: Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist stets der Notarzt – unter der kostenfreien Rufnummer 112 – zu verständigen. (AZ)

