Betrunkene drohen Busfahrer in Weißenhorn Schläge an

Erneut kommt es am Weißenhorner Bahnhof zu einer Auseinandersetzung, weil ein Busfahrer sich weigert, Personen mitzunehmen. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Wenige Tage, nachdem eine Gruppe den Fahrer eines Kleinbusses beleidigt hat, ermittelt die Polizei wegen eines weiteren Vorfalls am Busbahnhof in Weißenhorn. In der Nacht auf Karfreitag, gegen 1 Uhr, kam es nach Angaben der Polizei an der Herzog-Georg-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und zwei Männern. Letztere wollten in dem Bus Platz zu nehmen, wegen ihrer erheblichen Alkoholisierung und ihres Gesamtverhaltens verweigerte der Busfahrer jedoch deren Beförderung und verwies die beiden Personen aus dem Bus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weißenhorn zu melden

Die beiden Männer sahen das jedoch nicht ein, blockierten mehrere Minuten lang die Zugangstüre des Busses, beleidigten den Fahrer und drohten ihm Schläge an. Zudem filmten sie laut Polizeibericht den Busfahrer mit einer Handykamera. Gegen die beiden derzeit noch Unbekannten wird nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich ermittelt. Sie sollen zwischen 35 und 45 Jahre alt sein, beide eine kräftige Statur haben und etwa 1,75 Meter groß sein. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Männern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)