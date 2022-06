Betrunkener 50-Jähriger pöbelt mehrfach junge Frauen an

Erst beleidigte der stark angetrunkene Mann mehrfach junge Frauen, dann wird er sogar gewalttätig. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten gegen ihn.

Gleich mehrfach ist ein Betrunkener in Weißenhorn gegenüber jungen Frauen ausfällig geworden. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitagnachmittag wegen dieses Mannes zu mehreren Polizeieinsätzen im Bereich der Fuggerhalle. Kurz vor 16 Uhr gab es zwischen dem 50-Jährigen und einer 16-Jährigen einen Streit, in welchem er die junge Frau beleidigte. Mehrere Freunde der 16-Jährigen und ein unbeteiligter 21-Jähriger kamen hinzu. Der 50-Jährige bedrohte im weiteren Verlauf den 21-Jährigen. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Weißenhorn führte bei dem 50-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von knapp 2,9 Promille ergab.

Der 50-Jähriger verließ im Anschluss freiwillig den Ort des Geschehens, doch nur wenige Minuten später sprach er in der Nähe mit einer Gruppe junger Frauen. Hierbei beleidigte der stark alkoholisierte Mann eine 18-Jährige. Ein 19-Jähriger, der die Situation beobachtet hatte, kam hinzu. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Betrunkene den 19-Jährigen. Erneut wurde die Polizei gerufen. Als die Streife vor Ort war, leistete der 50-Jährige Widerstand und trat nach den eingesetzten Beamtinnen. Der Mann wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Über den gesamten Polizeieinsatz hinweg beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten. (AZ)