Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Weißenhorn

Ein Mann fährt in Weißenhorn mit seinem Auto auf einen anderen Wagen auf. Ein Test zeigt an, dass der Fahrer hat mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat.

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in Weißenhorn einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 56-Jähriger mit seinem Auto wegen eines Rückstaus in der Illerberger Straße verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm fuhr ein 64 Jahre alter Mann, der das zu spät erkannte und mit seinem Auto auf das Fahrzeug des 56-Jährigen auffuhr. Während der Unfallaufnahme ergab sich laut Polizeibericht der Verdacht, dass der Unfallverursacher betrunken war.

Unfall in Weißenhorn: Etwa 7000 Euro Sachschaden

Ein erster Alkoholtest ergab demnach einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizisten ordneten daher eine Blutentnahme bei dem 64-Jährigen an und stellten seinen Führerschein sicher. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro. (AZ)