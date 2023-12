Betrunkener geht auf Besucher des Nikolausmarkts in Weißenhorn los

Die Polizei nimmt einen betrunkenen Mann in Gewahrsam, der in Weißenhorn eine Frau attackiert hat und versucht hat, eine weitere Person zu verletzen.

Ein betrunkener Mann hat am Sonntagabend in Weißenhorn eine Besucherin des Nikolausmarkts leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ging der Störenfried auf dem Kirchplatz auch anderen Menschen an. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es durch den Mann auch zu einer versuchten Körperverletzung eines weiteren Passanten. Der genaue Tathergang muss noch geklärt werden. Die Polizeibeamten nahmen den Betrunkenen in Gewahrsam, um weitere Sicherheitsstörungen zu verhindern. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)