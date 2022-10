Betrunkener randaliert in der Nähe des Weißenhorner Bahnhof

Im Umfeld des Weißenhorner Bahnhofs soll ein betrunkener Mann in einen angrenzenden Garten eingedrungen sein. Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Weißenhorn in einem Garten randaliert. Wie die Polizei mitteilt, drang eine betrunkene männliche Person in der Nacht zum Donnerstag in einen an den Bahnhof angrenzenden Garten ein und beschädigte dort mehrere Gegenstände. Trotz sofortiger Fahndung fand die Polizei den Täter nicht mehr. Laut Beschreibung im Polizeibericht war es ein jüngerer Mann, der eine schwarze Schildmütze und schwarze Kleidung trug. Hinweise nimmt die Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen. Weitere Beschädigungen im Umfeld des Bahnhofs, die mit der Tat zusammenhängen könnten, können dort ebenfalls gemeldet werden. (AZ)