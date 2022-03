Betrunkener tritt Haustüre in Weißenhorn ein

Ein betrunkener Mann hat in Weißenhorn randaliert. Erst trat er die Türe eines Wohnhauses ein, dann beleidigte er einen Polizisten.

In Weißenhorn hat am Dienstagabend ein betrunkener Mann randaliert. Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei in die Herzog-Georg-Straße gerufen. Laut Polizeibericht trat ein 27-Jähriger die Glas-Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses ein. Die Beamten trafen auf einen stark alkoholisierten jungen Mann.

Der Rowdy beleidigte einen Polizisten

Der 27-Jährige war nach Angaben der Beamten völlig desorientiert und hatte sich vermutlich auf dem Nachhauseweg mit der Bahn verfahren. Die Streife nahm den Mann schließlich in Gewahrsam, wobei er einen der Polizisten beleidigte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. (AZ)