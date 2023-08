Betrunkener verursacht Unfall und flieht

Auf einer Kreuzung in Weißenhorn kracht es, doch der Verursacher der Kollision kümmert sich nicht darum. Jetzt hat er eine Menge Ärger.

Auf einer Kreuzung in Weißenhorn hat in Betrunkener einen Unfall verursacht. Er versuchte noch, sich aus dem Staub zu machen, doch er kam nicht weit.

Nach Angaben der Polizei war am Montag gegen 17:37 ein 52 Jahre alter Mann auf der Günburger Straße in Richtung Süden unterwegs. Er hätte an der Kreuzung zur Ulmer Straße an dem dortigen Stopp-Schild halten müssen. Das tat er aber nicht und fuhr ohne zu halten in die Kreuzung ein. Dabei übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Wagen eines 37-jährigen Manns. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der Pkw des 37-Jährigen gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel geschleudert wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotz des Zusammenstoßes einfach fort. Der andere nahm die Verfolgung auf und konnte den Unfallfahrer stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen hohen Promillewert. Der Führerschein des Mannes wurde noch an der Unfallstelle sichergestellt, danach kam er zur Blutprobe. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)