Betrunkerner leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Ein Betrunkener wollte eine Wohnung in Weißenhorn nicht verlassen. Als ihn die Polizei kam, griff er die Beamten an. Laut Polizeibericht wurden am Dienstagabend Beamte zu einem Wohnanwesen im Stadtbereich gerufen. Die Bewohnerin bat, einen Mann, der bei ihr zu Besuch war, aus der Wohnung zu bringen. Dieser verhielt sich im alkoholisierten Zustand aggressiv und verließ die Wohnung trotz Aufforderung der Bewohnerin nicht.

Als die Streife den Mann ansprach und ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, verhielt sich dieser gegenüber den Beamten unkooperativ und aggressiv. Letztlich konnte der Mann nur durch Anwendung unmittelbaren Zwangs aus der Wohnung gebracht werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand und griff die Polizeibeamten an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der Mann in Gewahrsam genommen werden.

Während des Gewahrsams randalierte der Mann im Haftraum der Dienststelle und verursachte dabei einen massiven Sachschaden. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten wurden dabei durch den Tatverdächtigen verletzt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzung eingeleitet. (AZ)