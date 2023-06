Reh kreuzt Fahrbahn und bringt Motorradfahrer zu Fall

Vor einem Motorradfahrer überquert zwischen Biberach und Weißenhorn plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Mann kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am frühen Donnerstagmorgen bei einem Wildunfall zwischen Biberach und Weißenhorn erlitten. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann die Staatsstraße 2019 aus Richtung Biberach kommend in Richtung Weißenhorn, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Reh nicht mehr verhindern. Er stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Das Reh verendete. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (AZ)