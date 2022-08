Zu teuer: Weißenhorn stellt Ausgleichsprojekt im Osterbachtal zurück

Lokal Der Weißenhorner Stadtrat ist nicht bereit, immense Kostensteigerungen bei einem Ausgleichsflächenkonzept im Osterbachtal hinzunehmen. So geht es weiter.

Mit dieser Entwicklung hatten die Stadträtinnen und Stadträte nicht gerechnet: Die Umsetzung eines geplanten Ausgleichsflächenkonzepts im Osterbachtal ist von immensen Kostensteigerungen betroffen, weil dafür viel Erde bewegt werden muss. Und die ist teilweise auch noch belastet. Da sich die geschätzten Baukosten zuletzt auf rund 920.000 Euro beliefen, hat das Gremium nun "Stopp" gesagt.