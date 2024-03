Weißenhorn

17:15 Uhr

VR-Bank Neu-Ulm trotzt den vielen Krisen und zieht eine positive Bilanz

Plus VR-Bank Neu-Ulm präsentiert die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023. Die Zinswende bringt Sparprodukte zurück, das Thema Nachhaltigkeit verändert die Bankenwelt.

Von Stephan Schöttl

Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? In aller Munde ist sie auf jeden Fall. Es gibt heutzutage kaum eine Diskussion mehr, in der einem das Thema nicht begegnet. In der Wirtschaft ist Nachhaltigkeit längst vom Nebenschauplatz zum Unternehmensziel geworden. Und so war es wenig verwunderlich, dass sich auch das jüngste Bilanzpressegespräch der VR-Bank Neu-Ulm um Nachhaltigkeit drehte. Die sei, sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Seel, in der Geschäftsstrategie verankert. "Es ist ein Kraftakt für alle Beteiligten, der sich aber lohnt", betont er.

In der Praxis gibt es dazu verschiedene Ansätze. Die Genossenschaftsbanken begleiten die kleinen und mittelständischen Unternehmen, das Handwerk und die Landwirtschaft als Kreditgeber für Investitionen in energetische Erneuerungen. Weiteres Beispiel: Für ein Baumpflanzprojekt im Vöhringer Waldgebiet wurden im vergangenen Jahr rund 18.000 Euro aus dem Reinertrag des Gewinnsparens freigegeben. Aber auch im eigenen Geschäftsbetrieb setzt die Bank auf Nachhaltigkeit. Der Verbrauch von Ressourcen wird reduziert, wo auch immer es möglich ist. Die Digitalisierung von Prozessen trägt dazu bei.

