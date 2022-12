Weißenhorn

06:30 Uhr

Blechbläserensemble begeistert in der festlichen Stadtpfarrkirche

Plus Die Zuhörerinnen und Zuhörer strömten in die Weißenhorner Stadtpfarrkirche für das Konzert aus vier Formationen. Ein Teilnehmer beeindruckt besonders.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Peter Ströbele fasziniert: Nicht nur kraftvoll die Tuba bläst der Leiter des Weißenhorner Blechbläser Ensembles, nein, er dirigiert so ganz nebenbei das gesamte Orchester. Gleichzeitig wohlgemerkt. Wenn es erforderlich ist, geht es, erklärt der Musiker mit einem verschmitzten Lächeln. Diese Doppelbesetzung war jedoch nur ein pikanter Blickfang am Rande des Weihnachtskonzerts, welches am Dienstag in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche aufgeführt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen