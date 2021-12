Weißenhorn

Brand in Weißenhorn: Schneller Löscheinsatz verhindert noch größere Schäden

Für die Löschmaßnahmen von außen setzten die Feuerwehrleute beim Brand am Mittwochabend in Weißenhorn auch eine Drehleiter ein.

Plus Auf 100.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den ein Feuer in einem Wohnhaus in Weißenhorn angerichtet hat. Die Brandursache ist noch unklar.

Von Wilhelm Schmid

"Zimmerbrand mit Person in Gefahr" - so lautete das Einsatzstichwort für die Feuerwehr Weißenhorn am frühen Mittwochabend kurz vor 17 Uhr. An der Ecke Günzburger Straße/Gutenberggasse war im oberen Stockwerk des Wohn- und Geschäftshauses der ehemaligen Metzgerei Kohnle Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Bewohnerin des Hauses Flammen in ihrer Küche bemerkt, daraufhin die Feuerwehr alarmiert und das Haus verlassen. Dabei zog sie sich allerdings eine Rauchvergiftung zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in die Stiftungsklinik Weißenhorn eingeliefert werden musste. Währenddessen traf die Feuerwehr Weißenhorn mit zahlreichen Kräften ein.

