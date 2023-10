Bremsleitung am Fahrrad einer Zehnjährigen zerstört

Auf dem Heimweg von der Schule in Weißenhorn entdeckt eine Zehnjährige, dass jemand sich an ihren Fahrrad zu schaffen gemacht hat. Die Polizei ermittelt.

Eine zehnjährige Schülerin wollte am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr von der Mittelschule mit ihrem Fahrrad nach Hause fahren. Während der Fahrt bemerkte sie in einer Kurve, dass die Vorderradbremse an ihrem Fahrrad nicht funktionierte. Um die Fahrt abzubremsen, ließ sich das Mädchen in einen Grünstreifen fallen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Als die Polizei sich den Sachverhalt anschaute, stellte sich heraus, dass die Bremsleitung des Fahrrades von einem bislang unbekannten Täter gewaltsam herausgerissen worden war. Das Fahrrad hatte zuvor zwischen 8 und 12 Uhr an der Mittelschule an einem Fahrradstellplatz gestanden. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen, werden an die Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, erbeten. (AZ)