Bub wird in Weißenhorn von Auto erfasst und bei Unfall schwer verletzt

Ein fünfjähriger Junge erleidet bei einem Unfall am Sonntag in Weißenhorn schwere Verletzungen. Er kommt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Sonntagmittag in Weißenhorn ist ein fünfjähriger Junge schwer verletzt worden. Der Bub rannte nach Angaben der Polizei gegen 11 Uhr vom Hof eines Wohnhauses im Nelkenweg ohne auf den Verkehr zu achten. Er war hinter einer Hecke auf die Straße gelaufen und prallte gegen die linke Seite des Autos eines 30-jährigen Autofahrers. Der Mann soll nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit angepasster Geschwindigkeit verkehrsgerecht unterwegs gewesen sein. Der Junge wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (AZ)