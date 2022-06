Reifen am Waldrand zerstochen: Wer hat etwas gesehen?

Jemand hat sich an einem BMW, der am Waldrand zwischen Bubenhausen und Weißenhorn geparkt war, zu schaffen gemacht. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Zwei Einstichlöcher hat ein Mann an einem seiner Autoreifen entdeckt. Der BMW X1 stand am Freitagabend, zwischen 19.45 und 20.45 Uhr, am Waldrand zwischen Bubenhausen und Weißenhorn. Als der 48-jährige Tiefenbacher losfahren wollte, bemerkte er, dass einer der hinteren Reifen platt war. Es sei davon auszugehen, dass ein bis dato unbekannter Täter den Reifen absichtlich zerstochen hat, so die Polizei. Hinweise nimmt die Inspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)