Weißenhorn

vor 1 Min.

Bubenhauser demonstrieren in Weißenhorn gegen das Denkmalkonzept

Plus Um die 30 Bürgerinnen und Bürger aus Bubenhausen ziehen mit Plakaten vor das Weißenhorner Rathaus. Sie befürchten, dass ihr Ort aussterben wird.

Von Jens Noll

Fastnachtsdienstag, 10 Uhr. Normalerweise sind da die Narren in Weißenhorn los, Kostümierte säumen die Straßen, um sich den Umzug anzuschauen. Doch wegen Corona ist die Parade 2022 erneut abgesagt. Dafür läuft an diesem Morgen eine Gruppe mit Plakaten und Schildern die Memminger Straße hinunter und bis vor das Rathaus. Es sind keine Kritiker der Corona-Maßnahmen. Es sind Bürgerinnen und Bürger aus Bubenhausen, die noch deutlicher als bisher ihren Ärger über den Ensembleschutz an der Babenhauser Straße und über das kommunale Denkmalkonzept (KDK) kundtun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen