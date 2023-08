Weißenhorn

Weißenhorner Buchladenkatze Lotte ist wieder aufgetaucht

Die Erleichterung ist riesig: Katze Lotte ist zurück in der Schlegelschen Buchhandlung in Weißenhorn. Allerdings ist das Tier in einem schlechten Zustand.

Zwölf Tage war Katze Lotte verschwunden, am Freitagmorgen tauchte sie plötzlich wieder vor der Schlegelschen Buchhandlung in Weißenhorn auf. "Lotte saß ganz verschreckt unter einem Auto", sagt Buchhändler David Schlegel. Zudem habe sie sehr abgemagert ausgesehen. Schlegel vermutet, dass das Tier die vergangenen Tage an einem unbekannten Ort eingesperrt war. Wo genau, kann der Buchhändler nicht sagen. Die Katze habe sich für gewöhnlich in einem kleinen Radius um die Buchhandlung bewegt. "Wenigstens hat sie niemand mitgenommen", fügt Schlegel erleichtert hinzu. Am Freitagmorgen hat sich Lotte noch nicht wieder in den Buchladen getraut. Die Inhaber der Buchhandlung, in der die Katze seit vielen Jahren lebt, sind unverzüglich mit dem verängstigten Tier zu einem Tierarzt gefahren. Die Schlegels wollen Katze Lotte nun aufpäppeln Die Freude über die Rückkehr des Tieres ist bei den Schlegels sowie den Kundinnen und Kunden der Schlegelschen Buchhandlung dennoch sehr groß. Viele hatten die Buchladenkatze Lotte, die stets zwischen den Buchreihen lag oder vom Schaufenster aus die Fuggerstraße beobachtete, lieb gewonnen. David Schlegel sagt, dass er Lotte die kommenden Tage aufpäppeln wolle. Er ist zuversichtlich, dass schon bald alles wieder beim Alten ist und Lotte es sich wieder bei ihrem Sohn Wolle in der Buchhandlung gemütlich macht. (roki)

