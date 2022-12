Corona-Folgen werden bei der Jugendsozialarbeit an Schulen sichtbar

Plus Sozialpädagogen berichten, wie sich Krisen auf ihre Arbeit mit Schülern in Weißenhorn auswirken. Eine "Villa Sozial" könnte zusätzliche Unterstützung bieten.

Insgesamt sieben Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind mittlerweile an Weißenhorner Schulen tätig. Für ihre Stellen gibt es unterschiedliche Finanzierungskonzepte. Drei der Fachkräfte haben jüngst im Haupt-, Finanz- und Bildungsausschuss des Weißenhorner Stadtrats von ihrer Arbeit berichtet. Dabei wurde eines deutlich: Zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie haben das Leben der Schülerinnen und Schüler sowie deren Umfeld so stark beeinträchtigt, dass es nun mehr Konflikte, mehr Unsicherheit und mehr Redebedarf gibt.