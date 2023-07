Weißenhorn

12:54 Uhr

Daimlerstraße gesperrt: Was Beschäftigte der Betriebe beachten sollten

Artikel anhören Shape

Die Bauarbeiten in der Daimlerstraße in Weißenhorn haben begonnen. Am Montag, 10. Juli, soll es bereits mit dem zweiten Abschnitt weitergehen.

In dieser Woche haben wie angekündigt die Bauarbeiten zur Erneuerung der Daimlerstraße in Weißenhorn begonnen. Der erste, südliche Abschnitt soll nach Angaben der Stadtverwaltung bereits in dieser Woche fertiggestellt werden. In einer Pressemitteilung informiert Hermann Rittler vom Tiefbauamt, wie es danach weitergeht. Von der Baustelle sind nämlich insbesondere die dort ansässigen Betriebe und deren Beschäftigte betroffen. Nach Rücksprache mit den beteiligten Firmen soll demnach im zweiten Abschnitt am Montag, 10. Juli, mit dem nördlichen Bereich der betroffenen Strecke, also der Abschnitt der Daimlerstraße zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Robert-Bosch-Straße, begonnen werden. Die Erreichbarkeit der Robert-Bosch-Straße und der Betriebszufahrt der Firma Jaus Bakery erfolgt von Süden. Im dritten Bauabschnitt sind keine Firmeneinfahrten betroffen Zur Einfahrt in die Robert-Bosch-Straße wird laut Mitteilung eine provisorische Zufahrt über den Kiesplatz südlich der bestehenden Einmündung hergestellt. Bis Mittwoch, 19. Juli, soll der nördliche Abschnitt fertiggestellt werden. Der aktuelle Zeitplan sieht weiter vor, dass am 19. Juli die Bauarbeiten im mittleren Abschnitt beginnen. Hiervon sind nach Angaben der Stadtverwaltung keine Einfahrten betroffen. Die Firma Peri könne von Süden angefahren werden. Die Anlieger der Robert-Bosch-Straße sowie die Firmen Jaus Bakery und Landhandel seien von Norden erreichbar, heißt es. (AZ)

Themen folgen