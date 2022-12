Corona-Testzentrum in Weißenhorn schließt zum Jahresende

Das Landratsamt Neu-Ulm informiert über Testmöglichkeiten in den letzten Tagen des Jahres. Eine Liste mit privat betriebenen Stationen steht im Internet.

An vielen privat betriebenen Teststationen im gesamten Landkreis Neu-Ulm können sich Bürgerinnen und Bürger nach wie vor auf das Coronavirus testen lassen. Das Testzentrum des Landkreises in Weißenhorn allerdings wird ebenso wie das Impfzentrum zum Jahresende den Betrieb einstellen. Wie das Landratsamt mitteilt, wird es über die Weihnachtsfeiertage nicht geöffnet sein. An den anderen Tagen ist das Testzentrum im ehemaligen Feneberg-Markt bis zum Jahresende wie bisher zugänglich, nämlich Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten der privaten Anbieter, soweit diese dem Landratsamt gemeldet wurden, finden Interessierte unter www.landkreis-nu.de/corona/Testmoeglichkeiten/Teststationen im Internet.

Auch das Impfzentrum Weißenhorn und die Impfstelle Neu-Ulm sind bald zu

Wie alle bayerischen Impfzentren schließen bekanntlich auch das Impfzentrum des Landkreises in Weißenhorn sowie die Impfstelle in Neu-Ulm zum 31. Dezember 2022. In diesem Zusammenhang enden auch die mobilen Sonderimpfaktionen mit dem Impfbus zum Jahresende. Bis zur Schließung bleibt es nach Angaben des Landratsamts bei den bisherigen Öffnungszeiten sowie geplanten Terminen. An den Weihnachtsfeiertagen, also am 25. und 26. Dezember, bleibt das Impfzentrum ebenfalls geschlossen. Weitere Informationen dazu können Bürgerinnen und Bürger unter www.landkreis-nu.de/corona/Impfen abrufen. (AZ)