Weißenhorn

06:00 Uhr

Fachgeschäft "Basteln-Farben-Tapeten Treu" schließt Ende Mai

Schweren Herzens gibt Karin Treu ihren Laden mit Paketshop am Weißenhorner Hauptplatz auf. Am Montag, 29. April, beginnt dort der Räumungsverkauf.

Plus Nach 23 Jahren Selbstständigkeit hört Karin Treu als Inhaberin eines Fachgeschäfts am Hauptplatz in Weißenhorn auf. Eine Nachfolge gibt es nicht.

Von Jens Noll

Wer Farben, Bastelbedarf, Dekoartikel und weitere Produkte sucht, die das eigene Zuhause schöner machen, der wird in einem Fachgeschäft mitten in Weißenhorn fündig. Vor 23 Jahren eröffnete Karin Treu an prominenter Stelle ihren Laden. Durch Zufall hatte sie die Gewerbefläche am Hauptplatz damals entdeckt. Doch nach fast einem Vierteljahrhundert mit viel Arbeit, netter Kundschaft, Bastelkursen und so mancher schwierigen Phase zieht sie einen Schlussstrich. Ende Mai wird die 64-Jährige ihren Betrieb "Basteln-Farben-Tapeten Treu" schließen. Damit verliert die Fuggerstadt ein Fachgeschäft, das im Umkreis wohl ziemlich einmalig ist.

Dieser Schritt falle ihr sehr schwer, erzählt die Inhaberin. Aber lange überlegt habe sie nicht. "Es war eine spontane Entscheidung - jetzt oder nie." Treu wird in Rente gehen. Sie hat ihren Job geliebt. Doch jede Woche an sechs Tagen im Laden steht und sich seit acht Jahren allein um den Verkauf kümmert, freut sich natürlich auch auf den Ruhestand. Anfangs habe sie zwei Angestellte im Laden gehabt, sagt Treu. Doch die Umsätze haben ihren Angaben nach merklich nachgelassen im Laufe der Jahre, weshalb sie die beiden nicht bis zum Ende ihrer eigenen Tätigkeit beschäftigen konnte. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den Laden hat sie auch nicht gesucht. "Von den Zahlen her wollte ich das keinem zumuten", sagt die Inhaberin, die selbst nicht Eigentümerin der Immobilie ist.

