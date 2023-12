Das ist 2024 im Weißenhorner Stadtpark geboten

Mit den Hits von Queen, bayerischem Musikkabarett und hiesiger Blasmusik verspricht das Stadtpark-Open Air auch 2024 Abwechslung und Unterhaltung.

Der Weißenhorner Stadtpark verwandelt sich auch im kommenden Jahr wieder in eine sommerliche Konzertkulisse. Stars wie Sido und Michael Schulte waren in den vergangenen Jahren zu Gast. Nun steht im Wesentlichen das Programm für 2024: Diesmal sollen auch Musiker aus der Region zum Zug kommen.

Los geht es am Freitag, den 7. Juni, mit den unvergessenen Hits von Queen. Bohemian Rhapsody, We will rock you, I want to break free - die Songs der Kultband sind auch 40 Jahre nach Erscheinen noch fester Teil des Radioprogramms. Die Tribute-Band "The Music of Queen Live" will das Queen-Gefühl wieder auferstehen lassen. Frontman Valentin L. Findling schlüpft dafür in die Rolle von Freddie Mercury und nähert sich dem Idol nicht nur mit den Kostümen, sondern auch in Stimme und Moves an.

Liedermacher-Kabarettistin Martina Schwarzmann kommt am Samstag nach Weißenhorn

Am zweiten Abend des Stadtpark-Open Airs bietet, wie bereits berichtet, Martina Schwarzmann einen ruhigeren Kontrast zur rockigen Queen-Show. Die bayerische Kabarettistin, Ehefrau und Mutter von vier Kindern, die mit der Gitarre bewaffnet, ihre Alltagsbeobachtungen teilt, spielt am Samstag, 8. Juni, in Weißenhorn. Schwarzmann, bekannt aus zahlreichen Fernseh- und Radioauftritten, ist mit ihrem aktuellen Programm "ganz einfach" zu Gast. Tickets für die Shows von Martina Schwarzmann und "The Music of Queen Live" sind bereits im Vorverkauf erhältlich, und zwar im Weißenhorner Rathaus oder über die Online-Plattform Reservix.

Der Sonntag soll dafür ganz im Zeichen regionaler Musik stehen. Nach den aktuellen Plänen, die laut Anna-Maria Höß (bei der Stadt Weißenhorn für die Organisation des Open Airs zuständig) noch nicht vollständig festgezurrt sind, soll es schon vormittags mit einem gemütlichen Weißwurstfrühstück losgehen. Im Laufe des Tages stehen dann verschiedene Blaskapellen auf der Bühne. Eintrittsgeld soll an diesem Tag nicht fällig werden.