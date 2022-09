Weißenhorn

06:00 Uhr

Eröffnung mit Verspätung: Neues Café Lissy will Frauen ansprechen

Das Café Lissy in Weißenhorn hat mit Verspätung neu eröffnet. Betreiber Sven Frank will mit der Einrichtung ein Café anbieten, das auf Frauen ausgerichtet ist.

Lokal In der Weißenhorner Altstadt hat das Café Lissy mit einiger Verspätung geöffnet. Betreiber Sven Frank erklärt sein Konzept – und die Verzögerung.

Von Carolin Lindner

Der blau-weiß gemusterte Boden fällt sofort ins Auge, außerdem die großen Gläser im Regal, gefüllt mit bunten Süßigkeiten. Das gesamte Innere ist hell, pastellfarbene Stühle runden den Eindruck ab. Das neue Café Lissy in der Martin-Kuen-Straße in Weißenhorn gibt sich hell und weiblich. Und das solle auch so aufgefasst werden, sagt Betreiber Sven Frank. Seiner Meinung nach fehlt es in der Region an einem Café, das Frauen anspricht.

