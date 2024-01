Das neue Weißenhorner Narrenecho kommentiert Politik pointiert

Karikaturen, Vereinsinformationen und mehr: Das Weißenhorner Narrenecho liefert schon seit den 70er Jahren humorige Beiträge. Das ist dieses Jahr geboten.

Zugegeben, der Verfasser dieser Zeilen hält in diesen Tagen erstmals eine Jahresausgabe der IWF – Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht, oder je nach Situation und Zustand auch "I will Fasnacht" – in den Händen. Die drei verschlagenen Panzerknacker-Doubles auf der Titelseite des Weißenhorner Narrenechos, die von einem gutgelaunten Polizisten – er sollte im Fortgang der einzig verbliebene in Städtle sein – machen Laune zum Weiterschmökern.

Alltägliches und Besonderes erfährt der Leser auf 16 Seiten, natürlich nicht bierernst und nur auf die große Politik fixiert. Wobei, diese kommt keineswegs zu kurz – allerdings erfolgt die Betrachtung aus einer anderen Perspektive. Vox populi sozusagen, Volkes Stimme findet ihren Niederschlag und trifft damit oftmals ziemlich ins Schwarze. So thematisiert eine Karikatur die gegenwärtige Problematik der, gelinde gesagt, suboptimalen Nahverkehrsregelung, welche dominiert wird von omnipräsenter Ahnungslosigkeit. Spitzen aus Stadtverwaltung stehen bürgerlichen Pleiten, Pech und Pannen gegenüber. Merken: Der Hindelanger Weihnachtsmarkt hat geänderte Öffnungszeiten und der CD-Schlitz im Auto, insofern überhaupt noch vorhanden, dient ausnahmslos zur Aufnahme derselben.

Im Narrenecho findet man Karikaturen aber auch Vereinsinformationen

Dafür haben sich die Autorinnen und Autoren des Narrenechos mächtig ins Zeug gelegt, um Bauamt und Stadt eine Lösung für die Illerberger Straße zu liefern: Die Antwort heißt nicht Kreisel oder Ampel, das Nonplusultra ist ein Ampelkreisel. So können insgesamt acht Straßen, die auf ein vergrößertes Rondell treffen, per Lichttechnik geregelt werden. Der Nachteil der Baumaßnahme: Wahrscheinlich die Stromkosten, denn nach Berechnungen bräuchte man 24 Ampeln an der Stelle …

In diesem Duktus geht es weiter: Einmal angefangen, kann der Lesefluss kaum mehr gestoppt werden. Natürlich sind auch wichtige Vereinsinformationen im Narrenecho zu vernehmen, wie die Vorstellung der post-jugendlichen "Prostata Bronzer" mit null Prozent Frauenanteil. Kindermund tut Wahrheit kund: "Ok, Oma, du bist ja ganz schön schrumpelig. Hast du zu lange in der Badewanne gebadet?" So geschehen in Weißenhorn im Jahre 2023 oder -24.

Das Weißenhorner Narrenecho gibt es bereits seit den 70ern

Weitere Weisheiten korrespondieren mit – selbstverständlich bierernsten – Vereinsnachrichten der Giggelesbronzer, dem Fanfarenzug, sowie den Narrenzünften der Schelmenschindern und Eschagore. Pointierte Zeichnungen und historische Fotografien erzählen von heute und einst und über alldem lacht der Schalk aus ganzem Herzen.

Über zehn aktive Mitglieder der örtlichen Fastnachtsvereine lieferten die humorigen Beiträge des Narrenechos, das bereits seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine treue Leserschaft vorweisen kann. Übrigens: Den Posten des obigen Wachtmanns, seines Zeichens der einzig übriggebliebene, nachdem die Polizei nach Illertissen abgewandert ist, übernimmt nun in Personalunion der Nachtwächter, der ja sowieso unterwegs ist. So geht sparen, liebe Landsleute!

Das Narrenecho ist in vielen Weißenhorner Geschäften zum Preis von zwei Euro erhältlich.