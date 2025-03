Defekter Plattenspieler in Wohnung brennt ab

Um 13 Uhr kam es am Dienstagmittag zu einem Zimmerbrand im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen. Aufgrund eines technischen Defekts war in einem Wohnhaus ein Plattenspieler in Brand geraten.

Der Bewohner verließ das Haus so rechtzeitig, dass er nicht verletzt wurde. Die alarmierten Feuerwehren aus Oberhausen, Weißenhorn und Beuren gingen teilweise unter schwerem Atemschutz vor, hatten damit die Lage schnell im Griff und brachten das beschädigte Gerät ins Freie.

Obwohl sofort ein Hochdrucklüfter eingesetzt wurde, kam es innerhalb der Wohnung zu einem Sachschaden durch Rauch und Ruß. Die Polizei schätzt vorläufig, dass dessen Höhe im unteren vierstelligen Eurobereich anzusetzen ist. Verletzt wurde niemand.