„Den Eltern brennt es unter den Nägeln“: Stadt sucht Träger für geplante Mini-Kita

„Wir hoffen, dass wir einen tollen Träger finden“, sagte Weißenhorns geschäftsführende Beamtin Melanie Müller, in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. In den ehemaligen Räumen der Sozialstation in der Schulstraße soll nämlich eine Mini-Kita für zwölf Kinder im Alter zwischen drei Jahren bis zum Schuleintritt eingerichtet werden. Das hatte das Gremium bereits im Juni beschlossen. „Die neue Einrichtung ist sehr wichtig“, sagte die Fachbereichsleiterin in der jüngsten Sitzung des Weißenhorner Stadtrats

