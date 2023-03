Weißenhorn

Der beste junge Vorleser kommt vom Kolleg in Illertissen

Plus Beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Weißenhorn bringen Sechstklässler ihre Lesefreude zum Ausdruck. In der zweiten Runde wird es deutlich schwerer.

Von Ralph Manhalter

Am Ende gab es keine Verlierer. Schließlich hatten die zwölf Mädchen und Buben schon in schulinternen Vorentscheiden bewiesen, dass sie den Umgang mit Büchern beherrschen. In einem Zeitalter, in dem in den Kinder- und Jugendstuben bedauerlicherweise immer weniger gelesen wird, ist jeder lesefreudige Schüler und jede lesefreudige Schülerin Balsam für die Literatenseele. Am Samstag sind die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler der unterschiedlichsten Schularten aus dem gesamten Landkreis Neu-Ulm in Weißenhorn zusammengekommen, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

