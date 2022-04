Forstbetrieb Weißenhorn lässt nur noch bleifreie Jagdmunition zu

Der Forstbetrieb Weißenhorn legt die jüngste Jagdbilanz vor und verweist auf Neuerungen. Bald gibt es auch wieder frisches Wildfleisch zu kaufen.

Zum Abschluss des Jagdjahres Ende März hat der Forstbetrieb Weißenhorn Bilanz gezogen. Aus Sicht von Jagd- und Forstbetriebsleiter Martin Eggert waren die Jägerinnen und Jäger im Staatswald zuletzt recht erfolgreich: Beim Rehwild wurden die amtlich vorgegebenen Abschusspläne gut erfüllt. Dies sei wichtig, damit die Wälder erfolgreich mit Mischbaumarten gegen den Klimawandel gewappnet werden können, teilt Eggert mit. Rehe seien nämlich Feinschmecker und ernährten sich am liebsten von Knospen und Trieben besonders selten vorkommender Bäumchen. Außerdem kündigt der Betriebsleiter eine wichtige Neuerung für die nächste Jagdsaison an.

Nach 369 geschossenen Wildschweinen im Vorjahr kamen heuer nach Angaben des Forstbetriebs rund 550 Stück Schwarzwild in den Staatsjagdrevieren zur Strecke – die zweithöchste Jagdstrecke überhaupt seit 2005. Nur im Jahr 2019 wurden mit 615 schon einmal mehr Wildschweine erlegt. „Wir erlegen zwar deutlich mehr Sauen als noch vor zehn Jahren, doch auch der Grundbestand ist weiter angestiegen“, fasst Eggert die Entwicklung zusammen.

Mehr als 200 private Jägerinnen und Jäger gehen in ihrer Freizeit auf die Pirsch

Es sei notwendig, den Schwarzwildbestand dauerhaft zu reduzieren: "Einerseits brauchen unsere Jagdnachbarn und Landwirte Hilfe, weil sie im Feld unter Schwarzwildschäden leiden", sagt Eggert. "Gleichzeitig steht die Afrikanische Schweinepest vor der Tür, die sich bei ausgedünnten Wildschweinbeständen nicht mehr so rasant verbreiten kann.“ Daher wird der Forstbetrieb verstärkt auf sogenannte Drückjagden mit vielen Jägerinnen und Jägern setzen, die bei Wildschweinen besonders viel Erfolg versprechen.

Für die im Forstbetrieb Weißenhorn tätigen Försterinnen und Förster ist die Jagdausübung Bestandteil des Berufs und eine wichtige Dienstaufgabe. Die Jagd muss den Wildbestand regulieren und eine gute Entwicklung der Wälder und der Waldverjüngung ermöglichen. Das schafft das Personal auf der großen Fläche aber nicht allein. Der Forstbetriebsleiter bindet daher in jedem Jahr mehr als 200 private Jägerinnen und Jäger ein, die in ihrer Freizeit sogenannte Pirschbezirke im Staatswald bejagen oder die Drückjagden des Forstbetriebs unterstützen. Private Jägerinnen und Jäger aus der Region erlegen den Großteil des Wildes, das nach den Abschussplänen geschossen werden muss. Für diese Unterstützung ist der Forstbetrieb seinen Jägerinnen und Jägern sehr dankbar.

Der Forstbetrieb verzeichnet seit Jahren eine steigende Nachfrage nach Jagdmöglichkeiten, insbesondere seit der Corona-Zeit. „Die Zahl der Jagdscheinabsolventen ist in der Corona-Zeit weiter angestiegen. Jagdscheinkurse und unsere Pirschbezirke sind gefragter denn je", berichtet Eggert. "Vielleicht weil die Sehnsucht nach einem intensiven Erleben der Natur in dieser Zeit besonders groß war und ist", fügt er hinzu. "Wir versuchen, möglichst viele Jägerinnen und Jäger einzubinden, können aber mittlerweile die Nachfrage gar nicht mehr komplett bedienen.“

Bei verendeten Greifvögeln wurden immer wieder Bleivergiftungen nachgewiesen

Eine Neuerung bei der Jagd ist dem Forstmann besonders wichtig: Seit 1. April 2022 wird nur noch bleifreie Jagdmunition bei den Staatsjagden zugelassen. Eggert zufolge ist bisher von einigen Jägern noch konventionelle Bleimunition verwendet worden, die aber Risiken für den Umwelt- und Artenschutz aufweist. Verschiedene schützenswerte Greifvögel fressen verendete Wildtiere und Aas, die Munitionsreste enthalten können. Dazu zählt beispielsweise der Seeadler, der Wappenvogel der Bundesrepublik Deutschland. Entlang der Donau werde dieser immer wieder auch in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm gesichtet, berichtet der Forstbetriebsleiter. In der Vergangenheit seien bei verendeten Greifvögeln immer wieder Bleivergiftungen nachgewiesen worden, die mit Bleimunition im Zusammenhang stehen können.

Eggert betont: „Ich möchte hier keinen Seeadler mit Bleivergiftung erleben und dazu möchten wir in den Staatsforstrevieren mit der Umstellung auf bleifreie Munition unseren Teil beitragen." Schließlich gebe es mittlerweile reichlich praxisbewährte und tierschutzgerechte Alternativen zu der alten Bleimunition.

Darüber hinaus kündigt der Forstbetrieb an, den Wildverkauf am Forstbetriebssitz in der Reichenbacher Straße 28 in Weißenhorn auch zukünftig fortzuführen. In dem kleinen Laden sind küchenfertig zerlegtes Wild aus der Region, Wildspezialitäten und weitere Schmankerl erhältlich. Derzeit sei man in der sogenannten „Schonzeit“ zwar fast ausverkauft, teilt Eggert mit. Aber mit der neuen Jagdsaison sei ab Mai wieder frisches Wildfleisch auch von Rehen verfügbar. (AZ)